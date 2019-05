Deux Charentes : plusieurs milliers manifestants pour le défilé du 1er mai

Les traditionnelles manifestations du 1er mai se sont déroulées dans le calme en Charente et Charente-Maritime ce mercredi. Des rassemblements à l'appel de plusieurs syndicats. Des gilets jaunes se sont joints au mouvement.

Derrière la banderole principale les syndicats au premier plan, et les gilets jaunes en fin de cortège

Charente-Maritime, France

Ils étaient entre 800 et 1000 manifestants à la Rochelle. Un peu plus de 1.000 personnes ont participé, ce mercredi matin, également au traditionnel défilé du 1er mai dans les rues d'Angoulême. 470 personnes se sont retrouvées à Saintes. Sans compter les actions à Royan, Rochefort, Cognac ou encore Jonzac.

Dans les cortèges, il y avait évidemment les syndicalistes mais aussi des "gilets jaunes." Les revendications et les slogans se ressemblent beaucoup : augmentation du pouvoir d'achat, baisse des impôts et du prix des carburants, redistribution de l'argent : gilets rouges et gilets jaunes sont au diapason.

Les défilés se sont déroulés dans le calme, quelques heures avant l'arrivée en Charente du Premier Ministre, Edouard Philippe, qui doit rester deux jours avec son cabinet délocalisé.