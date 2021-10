Deux cheminots agressés à Belfort et Montbéliard, pour la CGT, la ligne rouge est franchie

Pour les cheminots CGT de Belfort et Montbéliard, une ligne rouge a été franchie. Deux femmes cheminots ont été agressées en l'espace d'un peu plus d'une semaine. Un droit d'alerte a été déposé. La CGT réclame le retour du personnel supprimé en gare et dans les trains;