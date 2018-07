Une nouvelle marque made in Vaucluse ! "Fatche !" c'est son nom, un clin d'oeil à la Provence dont les deux créatrices, graphistes de métier, revisitent les clichés. Et les commerçants en redemandent !

Avignon, France

Une nouvelle marque made in Vaucluse ! "Fatche !", un clin d’œil à cette expression bien provençale. Et pour cause, les deux créatrices, graphistes de métier, revisitent les clichés de la région avec des dessins humoristiques sérigraphiés sur des sacs, carnets, badges et éventails.

L'histoire de "Fatche !", c'est celle d'un rêve pris au pied de la lettre : "En avril, je me suis levée un dimanche matin, j'ai appelé Magali et je lui ai dit : 'J'ai rêvé qu'on créait une marque de produits locaux."

Qu'à cela ne tienne, dix jours plus tard, Marina et Magali se mettent au travail. "On est parti sur un petit budget de 3000 euros et on a fait les petites mains : plier les éventails, mettre des petites ficelles, démarcher, livrer..."

Les cartes postales dessinées par Magali, co-fondatrice de la marque Fatche ! © Radio France - Charlotte Lalanne

Les clichés de la Provence revisités

Leur concept ? Rendre hommage à la Provence, façon moderne. Fini les cigales peintes sur de la poterie et les sachets de lavande, les créatrices s'amusent des stéréotypes : la pétanque et le rosé vus sous un jour, grâce au crayon fin de Magali. "On a un gros succès sur le visuel rosé piscine, une jeune femme allongée dans un verre de rosé !"

Résultat, des produits qui ont déjà séduit une douzaine de boutiques dans la région. Et les clients suivent. "C'est moins traditionnel, ça fait du bien, c'est moderne, juge Gun, cliente habituelle de la boutique Blabla dans l'intramuros d'Avignon. Et puis j'aime bien connaitre la personne derrière, avoir une petite histoire avec le produit."

Certains objets sont déjà en rupture de stock, de quoi donner le sourire aux deux créatrices.

"Le début a été difficile mais on a nos premiers réassorts. On ne peut pas encore se payer mais dès qu'on a 500 euros, on réinvestit pour commander de nouveaux sacs, de nouvelles cartes" - Marina

Le prochain rêve des créatrices de "Fatche !": vivre de leurs créations. Pour cela, elles dessinent déjà la collection hiver. Elle sera "plus déco, moins touriste"glisse Marina.