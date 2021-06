Exposition du Fabriqué en France : deux entreprises du Berry sous les dorures de l'Élysée

La deuxième édition de la Grande expo du Fabriqué en France se déroulera au palais de l'Élysée les samedi 3 et dimanche 4 juillet. Les produits de deux entreprises du Berry seront mis à l'honneur.

La Grande Exposition du Fabriqué en France se tiendra à l'Élysée les 3 et 4 juillet

C'est une vitrine assez exceptionnelle pour deux entreprises berrichonnes. Et surtout une reconnaissance de leur savoir-faire. La Stéarinerie Dubois et Parquet Chêne Massif ont été retenus pour participer à la Grande Exposition du Fabriqué en France. La deuxième édition se déroule samedi 3 et dimanche 4 juillet au palais de l'Élysée. 126 produits, qui participent à la promotion de l'excellence de la fabrication française, seront présentés aux visiteurs.

La stéarinerie Dubois est une entreprise bicentenaire fondée en 1820 et installée dans l'Indre, à Ciron, depuis 1965. 150 personnes travaillent dans la conception d'ingrédients pour cosmétiques, produits de maquillage et crèmes solaires. Elle a notamment mis au point une innovation : le Dub Estoline. Ce produit "procure un sentiment de confort, de protection et d’effet seconde peau" selon la description de l'entreprise.

Le Cher sera quant à lui représenté par l'entreprise Parquet Chêne Massif installée à Saint-Pierre-les-Étieux, près de Saint-Amand-Montrond. Lors de la Grande Exposition du Fabriqué en France, elle va présenter un parquet chêne massif point de Hongrie.