Deux entreprises de l'Eure à l'Élysée pour l'exposition "Fabriqué en France"

126 entreprises françaises exposent ce samedi 3 et ce dimanche 4 juillet au palais de l'Élysée pour la deuxième édition de Fabriqué en France. Parmi les exposants, deux entreprises euroises, la Ferme des peupliers à Flipou et SKF Magnetic Mechatronics à Saint-Marcel.

Après l'édition 2020 où les lampes Berger à Grand-Bourgtheroulde avaient représenté le département de l'Eure, ce sont deux entreprises euroises qui mettent en avant cette année leurs produits et leurs savoir-faire pour cette exposition de l'excellence à la française.

Le yaourt nature étuvé de la Ferme des peupliers

Édouard Chedru, le co-dirigeant de la Ferme des peupliers à Flipou ne cache pas son bonheur de voir son yaourt sous les ors de la République : "Savoir que nos produits sont exposés à l’Élysée et qu'ils représentent le savoir-faire français, c'est une grande fierté pour nous en tant que dirigeant avec mon frère Antoine et pour nos équipes" dit-il mais aucun stress pour le chef d'entreprise : "C'est le produit qui est mis en avant, ce n'est pas nous et on sait que notre yaourt ne déçoit jamais, don on n'est pas trop inquiet".

Ce yaourt nature étuvé au lait entier, c'est plus qu'un yaourt pour Édouard Chedru parce qu'"à chaque maillon de notre chaîne de production, que ce soit dans les champs, à l'élevage ou à la transformation, on met énormément d'efforts pour préserver les savoir-faire qui donnent une qualité au yaourt qui est différente, _on retrouve le goût du lait_" détaille le jeune chef d'entreprise.

À la différence du footballeur David Beckham qui avait trouvé les yaourts de la ferme des peupliers "so good", Emmanuel Macron n'aura pas l'heur d'y goûter car "le yaourt exposé n'est pas un vrai, il n'y a pas de vitrine réfrigérée pour l'exposition" mais Édouard Chedru s'est lancé un défi :

On compte bien faire en sorte de rentrer dans les cuisines de l’Élysée, ce serait sympa ! - Édouard Chedru

Le palier magnétique de SKF

L'Eure, c'est aussi des savoir-faire industriels, le département est le septième département industriel de France. Un savoir-faire qui se démontre avec le palier magnétique de SKF Magnetic Mechatronics à Saint-Marcel, exposé ce week-end à l’Élysée. Son directeur adjoint Mike Denis y voit "la reconnaissance du travail accompli par l'ensemble des collaborateurs au quotidien depuis la création de l'entreprise". L'entreprise expose ce week-end un palier magnétique destiné à aller sur un site gazier dans le cadre du transport de gaz en Russie.

Nos paliers magnétiques permettent de transporter du gaz sur les gazoducs partout dans le monde, ce qui permet d'alimenter les foyers européens et français toute l'année - Mike Denis

Une pièce qui va sur les compresseurs, "il faut pousser le gaz tous les 150 kilomètres pour que ça arrive et il y a une compression au moyen de deux machines, des paliers à huile et des paliers magnétiques qui ont une technologie disruptive" détaille le dirigeant. La pièce, d'une dimension de 70 centimètres sur 70 et d'un poids de 400 kilos est produite sur mesure à une centaine d'unités par an et "son cycle de fabrication complet dure plus de six mois". SKF Magnetic Mechatronics est l'unique entreprise en France à posséder ce savoir-faire et exporte 80% de sa production.

Les autres produits normands à l’Élysée

L'exposition Fabriqué en France est déjà complète, la liste des produits exposés est à retrouver ici.