Deux entreprises de l'Yonne vont recevoir plus de deux millions d'euros grâce au plan de relance automobile

Deux entreprises de l'Yonne vont bénéficier du plan de relance de la filière automobile. Il s'agit des entreprises Boudin à Maillot et Fruehauf à Auxerre. Au total, l'Etat va leur verser une somme de plus de deux millions d'euros, destinée à moderniser leur outil industriel et à s'agrandir.

Près de Sens, l'entreprise Boudin située à Maillot fabrique et répare des moules d'injection plastique destinés notamment à l'industrie automobile. Elle travaille par exemple avec Valéo à Saint-Clément, site spécialisé dans la fabrication de phares arrière de voitures haut de gamme. La SAS Boudin va recevoir une subvention de l'Etat d'1,23 millions d'euros afin de permettre son agrandissement.

Un projet d'agrandissement et de modernisation

Tout dans cette usine a besoin d'être modernisé, des machines qui datent parfois de plusieurs décennies au cadre de travail quelque peu défraîchi, tout à l'exception du savoir faire des 25 salariés. Et surtout, il n'y a plus de place dans le bâtiment explique le président, Dominiqué Vié : "cela fait à peu près trois ans qu'on stage entre 1,8 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaire. Nous sommes au bout d'une histoire, on le voit dans l'atelier, _c'est devenu trop petit_. Aujourd'hui, il est vraiment temps qu'on s'agrandisse pour avoir un démarrage vers une autre vie."

"Faire de cette crise une occasion de rebond" - Henri Prévost, préfet de l'Yonne

Cette partie du plan de relance automobile présentée à l'occasion d'une visite du préfet de l'Yonne, n'a pas pour but de sauver les entreprises qui vont mal mais de pousser celles qui ont des projets rappelle le préfet, Henri Prévost : _"c'est faire de cette crise une occasion de rebond et de m_odernisation de l'outil industriel pour maintenir des entreprises sur le territoire."

L'entreprise Boudin dans l'Yonne fabrique, répare et assure la maintenance de moules pour injection plastique, pour fabriquer des phares par exemple © Radio France - Renaud Candelier

L'entreprise Boudin va rester dans les environs de Sens

La SAS Boudin va rester dans l'Yonne mais quitter la commune de Maillot. Elle devrait s'installer sur un terrain proche d'un nœud autoroutier, certainement en dehors de l'agglomération sénonaise. Son patron Dominique Vié : "on a la main d'oeuvre, nos clients sont ici, les autoroutes sont à côté, je n'ai _aucun intérêt à vouloir m'en aller_."

Un sous-traitant pas complètement dépendant de l'automobile

Et si ce chef d'entreprise peut investir malgré la crise, c'est que son activité n'est pas entièrement dépendante de la filière automobile : "quand on a racheté la société Boudin en 2005, on était à 45% voire 50% automobile. Donc c'était très dangereux pour nous. On est toujours sur le marché automobile, mais à hauteur de 30% aujourd'hui. C'est beaucoup moins qu'avant."

Des créations d'emplois à venir

La nouvelle usine devrait sortir de terre courant 2023. Cinq à six emplois seront créés à l'ouverture.