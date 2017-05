Deux entreprises de Salon de Provence garanties 100 % made in France

Grace à la technologie de l'impression en 3D, l'une réalise des pièces industrielles, l'autre fabrique des prothèses orthodontiques. Aucune main d'oeuvre étrangère et déjà 130 emplois crées en 3 ans. Ces sociétés viennent de recevoir le label Origine France Garantie.

Poly-Shape et DentoSmile sont deux usines distinctes installées sur 200 mètres carrés dans une zone industielle de Salon de Provence. Pour concevoir des pièces de moteur de Formule 1 ou des composants de satellites, la première fait tourner des machines d'impression en 3D. "Pour un turbo de F1, ça se fait en quasiment quatre jours, alors qu'avant ça prenait quatre semaines", explique Philippe Veran, le patron du groupe Upperdside. Il est aussi le propriétaire de Dentosmile qui réalise des traitements orthodontiques. Là aussi, ces prothèses sont fabriquées sur mesure avec la technologie 3D.

Une entreprise citoyenne

Si ces deux entreprises viennent de recevoir le label Origine France Garantie, c'est parce qu'elle fabrique tous ses produits dans l'hexagone. "C'est un exemple incroyable", reconnait Yves Jégo, le député qui préside l'association Pro France qui accorde ces labels. "C'est une entreprise citoyenne qui veut affirmer ses origines. On peut donc être dans le patriotisme économique et l'innovation". Du Made in Salon de Provence qui a déja permis à ces deux entreprises de créer moins de trois ans 130 emplois.

J'aurais pu faire ça en Chine...

Le patron de ces deux entreprises se dit aussi très attaché à son pays et à sa commune, Salon de Provence : "J'aurais pu faire ça en Chine mais ça ne m'intéresse pas. C'est plus facile de développer quelque chose de très complexe avec ses salariés, sa langue et ses habitudes plutôt que de faire ça à l'étranger, dit Philippe Veran qui veut maintenant s'installer dans des locaux plus grands, mais toujours à Salon.

Philippe Veran, patron du groupe Upperside

Crée en 2010, le label OFG, Origine France Garantie est accordé aux entreprises qui produisent en France avec au moins 50 % du prix de revient unitaire français. 600 sociétés sont aujourd'hui labellisées.