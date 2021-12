Deux étudiants bordelais récompensés pour un emballage 100% renouvelable

Ils ont été les premiers surpris par leur prix : Maé Quiard-Coutant et Alric Vialle-Tricaud, sont deux étudiants de l'ISCOM à Bordeaux, l'école de communication et de publicité. Ils ne sont qu'en première année, mais ont déjà plein d'idées, comme celle de ce porte bouteille qui peut se transformer en lampe.

Le porte bouteille avec sa partie lampe LED rechargeable - Maé Quiard-Coutant

C'est Maé qui a proposé un matériau original à Alric pour mener à bien leur projet : le pavé, c'est un matériau composé à 100% de déchets plastiques. Pour porter l'emballage, une ceinture a été utilisée en guise d'anse, et l'originalité de cet emballage est de pouvoir être transformé en lampe : une lampe LED rechargeable a été installée dans la partie supérieure de la structure, et voilà le porte bouteille transformé en lampe design transportable et éco-responsable. Grâce au prix remis par le Free Pack Spirit, les deux étudiants y voient plus clair dans leur avenir, ils veulent s'orienter vers le design, et d'ici là, ils restent ouvert à toute proposition, leur projet n'est pour l'instant qu'à l'état de maquette, mais porte déjà un nom "le phare"