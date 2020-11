VIDÉO - Deux fois plus de colis que l'année dernière pour la plateforme Colissimo du Rheu, près de Rennes

La plateforme Colissimo au Rheu, près de Rennes, n'a jamais vu transiter autant de colis. En moyenne, les équipes gèrent 110.000 colis par jour. Avec la multiplication des commandes et des promotions en ligne, Eric Hardy, le directeur de la plateforme, s'attend à un pic de 245.000 colis par jour en décembre. "On a deux fois plus de colis qu'au même moment l'année dernière. On savait qu'on aurait de plus en plus de colis dans les prochaines années... avec la crise de la Covid, on a pris quatre ans d'avance."

Sur les tapis roulants, les colis défilent à toute vitesse. "On est à 3,8 mètres par seconde, on traite 10 à 12.000 colis par heure", explique Eric Hardy. La plateforme de 25.000 mètres carrés tourne 24 heures sur 24. Le jour, les équipes s'occupent des colis de toute la région Bretagne, la nuit, ceux des quatre coins de la France.

Eric Hardy, le directeur de la plateforme, se félicite d'avoir investi 3,5 millions d'euros en 2019 pour modernier la plateforme. © Radio France - Maxime Glorieux

9.000 embauches en France

320 embauches sont prévues dans les prochaines semaines pour la région Bretagne. Au total, La Poste va recruter 9.000 personnes en France d'ici décembre. Au Rheu, comme chaque année à cette période, le nombre d'intérimaires est multiplié par trois.

Le jour, les équipes s'occupent des colis destinés à la Bretagne, la nuit ceux pour le reste de la France. © Radio France - Maxime Glorieux

Le transit des colis avait déjà augmenté de 30% au premier confinement. En 2019, 3,5 millions d’euros ont été investis pour moderniser la plateforme et agrandir la trieuse. Eric Hardy détaille les objectifs : "Le but est de charger les colis en vrac, de façon à en mettre de plus en plus dans chaque remorque, et surtout éviter d'abimer les colis". Afin de répondre à cette hausse de la demande, les colis destinés au Pays de la Loire ont été transféré sur une autre plateforme à Angers, permettant une baisse de 30% du volume au Rheu.

Mieux vaut ne pas laisser de vide

Dans cette course effrénée, il est bien évidemment impossible de garantir qu'aucun colis n'est abimé dans la circulation."Un conseil pour nos clients : éviter de laisser du vide dans leurs colis, glisse le directeur de la plateforme. Plus il y a de vide dans un colis, plus il y a un risque qu'il soit écrasé par un autre colis."