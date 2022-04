Deux grands projets dédiés à l'hydrogène vert arrivent en Alsace

Alors que les prix de l'énergie flambent depuis plusieurs semaines, une nouvelle source d'énergie renouvelable et moins chère va faire son arrivée en Alsace : l'hydrogène vert. Deux grands projets vont voir le jour dans le sud de la région.

Une énergie plus propre, plus économique, c'est la promesse de l'hydrogène vert. Cette nouvelle énergie verte est créée en séparant les molécules de l'eau, à l'aide d'électricité renouvelable. Le procédé est économique et peu polluant, car il ne rejette pas de dioxyde de carbone.

Une usine géante dans le Haut-Rhin

Plusieurs entreprises ont bien compris l'intérêt de l'hydrogène vert. C'est le cas du groupe belge John Cockerill, qui va transformer un de ses sites industriels, situé à Aspach-Michelbach, pour en faire une usine géante dédiée à l'énergie verte. Dès 2023, elle produira des pièces pour fabriquer des hydroliseurs, les engins nécessaires à la création de l'hydrogène. Ce nouveau projet industriel devrait générer une centaine d'emplois dans la région.

100 kilomètres de tuyaux pour transporter l'hydrogène

Un autre projet va lui aussi amener de l'emploi en Alsace. La société GRTgaz annonce le lancement d'un réseau de transport d'hydrogène, qui va compter au total une centaine de kilomètres dans le Haut-Rhin. Le groupe espère rendre son réseau opérationnel vers 2030.

L'Alsace, terre attractive pour l'hydrogène vert

Les deux entreprises ont décidé de miser sur l'Alsace pour y développer leur industrie, car la région présente des avantages géographiques et économiques : " Il a un potentiel important dans la région, avec les zones industrielles autour de Chalampé, dans le Haut-Rhin, mais aussi en Suisse et en Allemagne. C'est un carrefour entre ces trois zones", explique Geoffroy Anger, responsable hydrogène chez GRTgaz. A terme, l'entreprise espère développer son réseau de canalisations pour en faire une liaison transfrontalière avec les zones industrielles des pays voisins.