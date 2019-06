"Deux heures d'attente avant que les pompiers n'arrivent" : Walter Galot du syndicat de pompiers professionnels

Les pompiers entrent en grève ce mercredi matin pour deux mois. Ils demandent plus de moyens face à la hausse des missions et des agressions.

Alpes-Maritimes, France

Il y a urgence chez les pompiers ! Sept syndicats appellent à une grève à partir de ce mercredi matin et jusqu'au 31 août pour protester contre le manque de moyens et la politique du gouvernement. Grève du zèle puisque les pompiers sont tenus à un service minimum. Mais grève indispensable pour Walter Galot, pompier professionnel, membre de la Fédération Autonome des Pompiers Professionels. Il évoque notamment le nombre d'agression en hausse de 17% en un an.