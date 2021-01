Deux heures de stationnement offertes par les commerçants de Dijon pour les soldes d'hiver

Cette année les soldes d'hiver, reportées par le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, débutent le 20 janvier. Pour encourager les clients à venir faire leurs achats en centre-ville à Dijon, la Fédération des commerçants et artisans propose d'offrir deux heures gratuites de parking ou un ticket aller-retour en bus et tram, contre une preuve d'achats. Shop In Dijon précise qu'un seul ticket par jour et par personne est autorisé.

Une offre valable les mercredis et vendredis de 9 à 17 heures à l’agence Shop In Dijon, Place Grangier à Dijon, du 20 janvier au 16 février 2020.