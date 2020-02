Deux immenses panneaux de la Tour de Crest sur l'A7 pour attirer les touristes

Ils sont partout sur l'autoroute des vacances, ces panneaux marrons illustrant un château, un musée, un site naturel... Crest a maintenant les siens, sur l’autoroute A7, dans les deux sens. Ils ont été installés par Vinci Autoroutes ce lundi, au niveau de la sortie Valence Sud et de celle de Loriol. Pour la commune de Crest, il s'agit d'un véritable sésame. 70 000 véhicules passent chaque jour sur l'A7, l'été, ils sont jusqu'à 180 000. "Ces panneaux donneront très certainement envie à des automobilistes de faire un détour par Crest, c'est une très belle carte postale pour la ville", s’enthousiasme le maire, Hervé Mariton.

Une charte graphique très réglementée

Même à 130 kilomètres-heure, impossible de les rater : les panneaux mesurent 3 mètres de long par 6 mètres de haut. Pour les obtenir, la mairie a dû faire preuve de patience, la procédure a duré deux ans et l'accord de la préfecture de région a été obtenu cet l'automne. Au-delà des obligations administratives, un panneau touristique doit répondre à deux nombreuses règles, "seules quatre couleurs sont autorisées, détaille Cyril Crozet, directeur technique Rhône-Alpes à Vinci Autoroutes. On ne peut pas non plus dessiner ce que l'on veut sur le panneau, il faut que l'image soit claire, sans trop de détails", ajoute-t-il. Et pour cause, l'automobiliste dispose d'une seconde et demi pour visualiser le panneau. Un laps de temps suffisant, espère la Ville, pour convaincre les automobilistes de découvrir la Tour de Crest. L'objectif est de passer de 45 000 à 90 000 visiteurs par an.