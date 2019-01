Deux immeubles vont être abattus à partir de mardi à Marseille

Marseille, France

Deux immeubles situés au 41 et 43 de la rue de la Palud dans le quartier de Noailles à Marseille (Bouches-du-Rhône) vont être "déconstruits" indique la mairie de Marseille jeudi soir, "par mesure de sécurité au regard des risques graves et imminents encourus et après avis des experts". Les travaux doivent durer six à huit semaines.

Une trentaine de familles concernées

Un périmètre de sécurité pour interdire l'accès à la zone de chantier a été installée et sera gardiennée 24/24h jusqu'à la fin des travaux. Une trentaine de familles a été évacuée et relogée dans des hôtels par la ville. Plusieurs immeubles voisins ont déjà été évacués ou le seront avant cette opération, a précisé la municipalité.

Des fissures à tous les étages

Dans un arrêté de péril grave et imminent pris le 24 janvier, des experts s'alarmaient de murs bombés et déformés, de contre-cloisons qui explosent et de fissures à toutes les étages de ces immeubles de la rue de la Palud. Selon eux, l'un des bâtiments menace de s'effondrer et d'entraîner l'autre dans sa chute. Depuis le double effondrement mortel de la rue d'Aubagne, les signalements d'immeubles menaçants se sont multipliés à travers toute la cité phocéenne.

Plus de 2.000 Marseillais ont été évacués depuis le 5 novembre 2018

A ce jour, 2.017 Marseillais ont été évacués par précaution de 248 immeubles devenus fantômes. Quelque 1.315 personnes sont "prises en charge ou hébergées", le plus souvent à l'hôtel, selon la ville.