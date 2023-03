Deux jeunes Dijonnais s'engagent contre l'extrême pauvreté dans le monde

Arnaud Bordes (à gauche) et Guillaume Girault (à droite) entament leur deuxième année en tant que jeunes ambassadeurs de l'ONG "ONE".

Les jeunes s'engagent en Côte-d'Or ! C'est le cas d'Arnaud Bordes et de Guillaume Girault. Les deux Dijonnais de 26 et 25 ans sont, pour la deuxième année consécutive, ambassadeurs de l'ONG "ONE" . Cette organisation se définit comme "un mouvement mondial qui fait campagne pour en finir avec l’extrême pauvreté et les maladies évitables d’ici 2030", comme le SIDA ou le paludisme par exemple. Il s'agit d'une ONG de plaidoyer qui a pour but d'influencer les décideurs politiques au niveau mondial. Arnaud et Guillaume ont, eux, notamment pour mission de sensibiliser la population sur ces questions.

Sensibiliser la population

Guillaume Girault est engagé dans différentes associations depuis plusieurs années. Il prend ce rôle d'ambassadeur très à cœur. "Localement, je pense que c'est important de sensibiliser le public. Sensibiliser les acteurs politiques, c'est le plus important, ce sont des décideurs et donc c'est à eux qu'on doit faire passer des messages. Mais je pense que plus on est nombreux à faire passer ce message, plus le message est entendu", explique le jeune homme.

L'autre objectif majeur qu'il défend, c'est de militer pour l'augmentation de la part d'aide publique au développement. Plus d'argent pour ceux qui sont en grande difficulté. "On sait aujourd'hui qu'il y a des entreprises et des gens qui s'enrichissent très fortement pendant que d'autres s'appauvrissent très fortement, déplore Guillaume. Je crois qu'il faut essayer de renouer avec cette question de justice sociale, de justice tout court, entre ceux qui finalement se gargarisent sur notre dos et qui derrière laissent, en le disant crûment, mourir certaines populations parce qu'elles ne sont pas vaccinées ou ne mangent pas à leur faim encore en 2023."

Réparer des inégalités

Un tel engagement demande du temps. Environ deux heures, bénévoles, par semaine. Arnaud Bordes s'implique également avec force. "Ce qui me motive, c'est que je trouve parfaitement injuste de se dire que parce que l'on est dans un pays qui n'est pas le bon, on perd toute chance de pouvoir s'émanciper, raconte-t-il. Cette ONG permet aussi d'offrir des opportunités dans les pays, principalement du continent africain, pour que chacun puisse pouvoir trouver des voies pour s'émanciper et devenir un citoyen accompli."

Arnaud est originaire de la Guyane française où il a vécu jusqu'à son baccalauréat. Il y a vu de fortes inégalités et il a eu envie d'agir. "Je ne me mobilise pas forcément sur le terrain parce que je n'ai pas le temps d'être un militant de terrain, mais je voulais agir à un niveau autre. Particulièrement en faisant du plaidoyer pour convaincre les décideurs politiques", explique-t-il.