Deux jeunes manchoises proposent des gâteaux sans sucre et sans beurre mais avec autant de gourmandise

L'une est diététicienne c'est Marie Tesson. L'autre est pâtissière c'est Emilie Lamotte. A 26 et 27 ans ces deux cousines pleine d'énergie et d'envie ont décidé de mettre leur connaissances et leur savoir-faire au service de la santé et de la gourmandise en créant de la pâtisserie sans sucre et sans beurre. Les gâteaux sont faits à la demande et en vente en ligne sur : marieetlili.fr . Et oui c'est possible ! Ceux deux cherbourgeoises se lancent dans le concept et proposent en ligne des gâteaux version diététique.

Des gâteaux sains

Les gâteaux de Marie et Emilie n'ont rien mais alors rien à envier au sucre et au beurre. Deux ingrédients addictifs et responsables de nombreuses maladies cardio-vasculaires ou de diabète. C'est ce constat au quotidien qui a motivé Marie jeune diététicienne de 26 ans à s'associer avec sa cousine Emilie, 27 ans pâtissière. L'idée : remplacer le mauvais par le bon précise Marie "on peut utiliser à la place du sucre blanc le sirop d'agave, du miel, du sucre de fleur de coco et le beurre par des huiles végétales ou des purées d'oléagineux comme des purées de cacahuète ou d'amande. Et tout cela en se faisant plaisir !" Très bien mais qu'en est-il du prix de ces matières nobles ? Là encore on fait léger, selon Emilie la pâtissière : "le sucrant du miel ou du sirop d'agave est plus important que le sucre blanc donc on a pas besoin de mettre la même quantité, parfois même on divise par deux donc au final nos gâteaux ne sont pas plus chers qu'ailleurs". Et le goût ? "évidemment si on utilise du miel on le sent c'est donc une démarche volontaire en revanche quand on utilise par exemple du sirop d'agave le goût est totalement neutre" assure Emilie.

Les gâteaux sans sucre et sans beurre de Marie et Emilie

Les commandes affluent

Le concept plait. Le client commande sur internet puis il va chercher ses gâteaux à l'atelier à Tourlaville. Un simple clic et c'est parti. Les filles ont investi un local sur Tourlaville pour y faire un véritable atelier pâtisserie. Depuis une semaine les commandes affluent "les premiers retours sont très bon, les gens sont contents et ne sentent même pas qu'il n'y a pas de sucre blanc. C'est super !". En revanche pas question de manger sans penser prendre un gramme : « On propose des pâtisseries diététiques, mais cela reste des gâteaux. Il ne faut pas en abuser non plus ! », précise en riant les deux filles. Marie et Emilie qui sont des adeptes des réseaux sociaux et ont déjà depuis deux ans beaucoup de succès avec leur compte Instagram marieetlili_patisserie

Les filles ont déjà un millier d'abonnés sur leur compte Instagram en deux ans

