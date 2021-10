Deux jeunes recrutées à l'Ehpad de Méral en Mayenne : "ce n'est pas un mouroir, nos ainés existent encore"

Alors que notre population vieillit, les maisons de retraite peinent à recruter. Pour attirer les jeunes, il y a l'apprentissage, les services civiques... Et les contrats aidés, organisés par les missions locales ! À l'Ehpad de Méral dans le Sud-Mayenne, deux jeunes motivées ont été recrutées en contrat aidé en octobre 2021, avec un projet soignant à la clef. C'est parti pour six mois de formation, du donnant-donnant.

REPORTAGE - Iloé Gauthier en contrat aidé à l'EHPAD Copier

L'Ehpad "n'est pas un mouroir" et attire encore des jeunes

Iloé Gauthier a 18 ans. Après avoir testé la coiffure et le commerce, puis un bac pro de soins et services à la personne, elle sait ce qu'elle veut faire : prendre soin de ses aînés. "Cela me plaît de les accompagner dans les actes de la vie quotidienne, du lever au coucher. Et puis quelques animations avec eux dans la journée. C'est ce qu'il me fallait," explique la jeune-femme.

à réécouter L'apprentissage, le bon dispositif pour débuter dans la vie professionnelle

Après un stage en Ehpad et dix jours en contrat aidé, Iloé souhaite déjà briser les idées reçues : "de l'extérieur on pense que l'arrivée à l'Ehpad sonne la fin de vie alors que l'on continue de les accompagner, à vivre !" Pendant six mois au sein de l'établissement, elle sera formée aux soins, à l'usage du matériel, ou encore à la bienveillance. Elle souhaite ensuite entrer en école d'aide-soignant à Laval.

L'Ehpad n'est pas un mouroir, nos ainés existent encore - Marie Damourane, soignante

Marie Damourane est soignante depuis des années à l'Ehpad. Elle accueille ces deux nouvelles recrues à bras ouverts. Pour elle, leur motivation est un bon signal : "cela montre que des jeunes s'y intéressent encore. Elles sont très motivées, cela nous fait du bien. On les accueille, on les forme. Elles nous apportent aussi, c'est un échange."

Cette professionnelle fait une bonne promotion de son métier : "moi je l'ai choisi, donc je l'aime !" Elle explique se rendre tous les jours au travail avec le sourire : "les gens pensent souvent que l'Ehpad est un mouroir, alors que ce n'est n'est plus ça. C'est encore de la vie. Les résidents parlent, se promènent, sortent, vont au cinéma... Nos personnes âgées existent encore."

Les contrats aidés à l'Ehpad, du donnant-donnant

Le principe de ces contrats : le jeune est recruté en CDD à temps plein sur six mois à deux ans. Il est formé, et l'Etat finance 65% à 80% du salaire versé.

"On a fait le pari, d'aller chercher les jeunes" : Aude Bouvier, est la directrice de l'EHPAD de Méral Copier

Pour Aude Bouvier, la directrice de l'Ehpad de Méral, le contrat aidé est la solution idéale alors que de nombreuses offres d'emploi restent sans réponse. "On a fait le pari d'aller vers les jeunes. Cela permet d'avoir des jeunes qui s'engagent sur la durée. Ils découvrent le métier de façon concrète, nous apportent leur regard et leur énergie. Ils se confortent dans leur projet professionnel, et font du bien à l'équipe," souligne la directrice.

Iloé Gauthier( en vert) avec la directrice de l'EHPAD à droite. À gauche, sa tutrice : Magali Loinard de la mission locale en Mayenne © Radio France - Sophie Allemand

En 2021 en Mayenne, près de 60 jeunes sont employés en contrat aidé PEC, soit dans des secteurs non-marchands (collectivités, mairies, aide à la personne). Avec la crise sanitaire, l'Etat a mis le paquet pour attirer les jeunes vers les professions dites "du grand âge". Depuis la rentrée, l'Agence Régionale de Santé verse 2.500 euros d'aide par jeune à l'employeur, sur les neuf premiers mois de contrat.

Informations pratiques

La mission locale est un service public de l'emploi. Découvrez diverses propositions dans le département sur le site de la mission locale en Mayenne.

Antenne de Laval : 23 place du Général Ferrié, 53000. Joignable au 02.43.56.00.12.

23 place du Général Ferrié, 53000. Joignable au Antenne de Mayenne : 14 rue Guimond des Riveries, 53100. Joignable au 02.43.04.18.99.

14 rue Guimond des Riveries, 53100. Joignable au Antenne de Château-Gontier : 3 boulevard de l'Atlantique, 53200. Joignable au 02.43.07.27.49.

Pour les contrats aidés PEC, des aides sont versées à l'employeur : 65% du SMIC dans la limite de 20 à 30h hebdo, 80% du SMIC pour les jeunes domiciliés en QPV ou ZRR (les zones considérées comme ultra-rurales).