Deux jeunes sarthois inventent des capsules de café consignées et recyclables

Deux frères sarthois de 19 et 24 ans ont mis au point des capsules de café en plastique consignées et recyclables, compatibles avec environ la moitié des machines du marché. Ils lancent leur commercialisation, à destination, principalement des entreprises. Une démarche écologique.

C'est nouveau ! Deux jeunes inventent et commercialisent des capsules de café en plastique consignées et recyclables. Ces deux frères (19 et 24 ans) de Vibraye dans le Nord du département lancent, en ce début 2020 leur activité après une année de travail. Ces capsules sont fabriquées par une imprimante 3D qui tourne toute la journée dans la maison familiale explique Jules Maussion : "Nos capsules peuvent être utilisées une trentaine de fois. Au bout de trente fois, elles commencent à s'affaisser. Nous les récupérons et en faisons du filament. Nous fabriquons alors d'autres capsules à partir de cette matière première. Nos capsules sont quasiment recyclables à l'infini!"

Le moins de pollution possible

Une fois nettoyées et désinfectées, les capsules sont remplies par l’un des quatre cafés d’Amérique du Sud, importés en grains. Et un opercule est collé sur le dessus. Ces capsules sont vendues 37 centimes l’unité, dont deux centimes de consigne. Soit le même prix que celles proposées en supermarché. Mais la grande différence, c’est qu’elles ne polluent pas, insiste Marius Maussion : "Les capsules de café représentent 40.000 tonnes de déchets par an. Soit l'équivalent de quatre Tour Eiffel. Une capsule traditionnelle pour être recyclée doit être envoyée en Pologne puis en Italie, car elle est constituée de plusieurs couches qui doivent être séparées".

Les deux frères visent surtout une clientèle d'entreprise car livrer des particuliers avec de petites quantités leur prendrait beaucoup de temps. Ils envisagent d'installer leur atelier hors de chez eux très prochainement. Et d'investir dans de nouvelles imprimantes 3D, moins coûteuses que des moules à injection.