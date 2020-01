Deux journées de mobilisation à l'hôpital de Laval ce vendredi et ce mardi

Laval, France

Les personnels de l’hôpital de Laval sont appelés à se mobiliser ce vendredi par les syndicats CGT et FO. Ils dénoncent la nouvelle gestion des congés d'été. Selon les syndicats, la direction a décidé d'imposer quatre périodes de vacances, étalées du mois de juin au mois de septembre, et les agents hospitaliers devront en changer tous les ans. Les personnels sont appelés à se rassembler devant le hall de l’hôpital ce vendredi à 11h30. Selon les syndicats, la direction s'est engagée à venir discuter avec les agents lors de ce rassemblement.

Par ailleurs les manipulateurs radio de l’hôpital de Laval sont également appelés à la grève mardi prochain, un appel national de Force Ouvrière. Les manipulateurs radio sont appelés à se mobiliser le 21 janvier devant le hall de l’hôpital de Laval entre 11h et 12h, pour demander de meilleures conditions de travail, et du meilleur matériel. Ils demandent aussi plus de reconnaissance professionnelle, une revalorisation de leur diplôme et de leurs salaires.