Deux jours de fête pour nos éditeurs à la Bourse du travail de Saint-Étienne

France Bleu Saint-Étienne Loire - Vous attendez une trentaine d'éditeurs dont une vingtaine de professionnels stéphanois ou ligériens... Quel est, dans votre esprit, un salon des éditeurs stéphanois réussi ?

ⓘ Publicité

C'est un salon où un maximum de Stéphanois vont passer nous voir. Sachant qu'on a été surpris ces dernières années, de découvrir que la vie culturelle africaine était aussi vivace. On a découvert une vingtaine de maisons d'édition, tous genres confondus. Ça va du polar à la littérature, en passant par la photo, la bande dessinée, la banque ou la jeunesse.

loading

C'est vrai qu'on peut croire, avec l'intitulé Salon des éditeurs, que ça peut être un événement professionnel, mais c'est bien ouvert à tous...

Oui c'est l'occasion pour les éditeurs de montrer ce qu'ils savent faire, de rencontrer éventuellement de nouveaux auteurs, de présenter les livres qu'ils ont fait. Et puis, il y aura forcément de petites séances de dédicaces, puisqu'il y aura des auteurs qui viendront rencontrer les lecteurs, tout au long des deux jours.

C'est aussi l'occasion de présenter le travail des éditions stéphanoises qui s'exporte de plus en plus au delà des frontières françaises ?

Oui une bonne partie de ces éditeurs sont invités aux quatre coins de la planète. Dans mon cas pour Jarjille, ça a circulé du Congo jusqu'au Québec et encore au delà ! Et c'est vrai que parfois, on est un peu moins connu sur Saint-Étienne : ça fait du bien parfois de le montrer !

Est-ce que ça peut également être un moyen pour les jeunes auteurs de ne pas tomber dans les pièges du milieu ?

Oui , il y a un truc tout simple : si vous voulez faire publier un livre, vous ne devez jamais payer. C'est la règle d'or, pourtant deux personnes sont encore récemment venues me dire qu'on leur avait demandé plusieurs milliers d'euros pour publier leur livre. C'est à l'éditeur de publier s'il juge un manuscrit intéressant et d'en assumer les risques financiers.