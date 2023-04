Deux Ligériens d'adoption lancent un "escape game" sur le passé minier de Saint-Étienne

Goupille, entreprise de Saint-Étienne, vous propose de résoudre un mystère en immersion dans le passé minier de la ville avec son escape game, un jeu d'évasion en bon français. Dans la Nouvelle Éco ce mardi 4 avril , à 10 jours de la fin des préventes, Maëliss Baert, la co-créatrice du Mystère du Gandot, estime que le projet est "bien parti" : il a déjà récolté 86% de la somme nécessaire pour lancer l'impression des différents éléments du jeu .

"L'importance du local"

La production sera entamée à Feurs, les cartes seront imprimées à Saint-Étienne, et le jeu peut être "recyclé". - Goupille

Le scénario du jeu ? Mandaté par un organisme d'archéologie, on vous confie le béguin (le foulard porté sous le casque par les mineurs) et le gandot (la boite contenant le repas et les affaires) d'un mineur, et vous devrez vous plonger dans les archives qu'on vous fournira pour retrouver son héritier.

Un jeu recyclable

Le Mystère du Gandot ne se joue une seule fois, puisqu'une fois qu'on a trouvé la solution, le mystère n'existe plus. Mais pas question de jeter la boite et les indices ! Maëliss Baert explique que vous pouvez renvoyer le tout à Goupille, aux frais de l'entreprise, en échange d'une réduction de 10% sur la boutique. Ils se chargeront de le remettre à neuf et d'autres apprentis archéologues pourront essayer de résoudre le mystère du gandot.