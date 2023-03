Deux Limougeauds en garde à vue après avoir brûlé des poubelles lors d'une manifestation contre les retraites

La jeunesse se mobilise contre la réforme des retraites le soir à Limoges depuis l'annonce du 49-3 et le rejet des motions de censure lundi.

Depuis près d'une semaine et l'annonce du 49-3 par le gouvernement - et le rejet des motions de censure lundi par les députés - pour faire passer sa réforme des retraites, de nombreuses manifestations spontanées , le soir, s'organisent notamment autour de la jeunesse. Un mouvement plus radical . Ce mardi soir, deux hommes de 37 et 28 ans ont été interpellés et placés en garde à vue pour des feux de poubelles et injures sur les forces de l'ordre.

Vers 21 heures ce mardi soir, ils décident d'enflammer deux poubelles sur le carrefour en face de la mairie de Limoges. L'un, âgé de 28 ans, est casqué et équipé de cutter, briquet et lance-pierre. Lors de leur interpellation, les deux hommes se montrent outrageants envers les policiers et profèrent des insultes racistes. Ils sont toujours gardés à vue ce mercredi matin. Limoges Métropole porte plainte pour les feux de poubelles.