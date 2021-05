Deux maires bretons signent une tribune pour la réouverture des discothèques

Deux maires bretons signent une tribune pour demander la réouverture des discothèques ce lundi, au nom de la survie des entreprises et pour éviter les fêtes sauvages sur les plages.

Une quinzaine de maires de communes littorales françaises signent une tribune pour rouvrir les discothèques afin d’éviter les fêtes clandestines cet été sur les plages. Parmi les signataires de ce texte à lire dans le journal Aujourd'hui en France, deux maires bretons : Ronan Loas, le maire de Ploemeur dans le Morbihan et Pierre-Alexis Blévin, le maire de Pléneuf-Val-André dans les Côtes d'Armor.

"En tant qu’acteurs du bien-être des Français, étant au plus près de leurs besoins et de leurs attentes, nous dénonçons l’idée selon laquelle nous pourrions reprendre une vie normale dans une France sans ces clubs, au risque que ce besoin festif qu’ils incarnent aille s’assouvir de façon sauvage et anarchique ou encore hors de nos frontières", précisent les maires.

Les discothèques, qui sont fermées depuis mars 2020, n'ont toujours pas de date de réouverture. Le gouvernement n'a toujours pas statué. Les maires signataires rappellent dans le journal qu'une discothèque sur quatre est en train de disparaître définitivement.