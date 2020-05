Deux manifestations interdites par le préfet à Montpellier

Deux manifestations étaient prévues ce weekend à Montpellier, les gilets jaunes et la Ligue du Midi, le préfet de l'Hérault a pris deux arrêtés pour les interdire.

Malgré la crise sanitaire, deux manifestations étaient prévues ce weekend à Montpellier.

Le samedi 16, des gilets jaunes comptaient défiler, manifestation, non déclarée, mais dont la promotion était lancée sur les réseaux sociaux. Le rendez-vous était prévu place de la Comédie.

Et le lendemain, c'est l'extrême droite qui devait se rassembler à l'appel de la Ligue du Midi, d'Action française et des Volontaires pour la France.

Le préfet de l'Hérault a pris deux arrêtés pour les interdire "au nom des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment une distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes qui doivent être obersvée en tout lieu et en toute circonstance"