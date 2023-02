Deux millions d'euros d'aide de la Région Normandie au constructeur français Hopium

C'est une commission permanente exceptionnelle de la Région Normandie qui a voté ce vendredi le vote une aide de deux millions d’euros pour l’entreprise Hopium, premier constructeur français de véhicules haut de gamme propulsés à l'hydrogène. Cette aide, sous forme de prêt à taux nul remboursable au bout de dix-huit mois doit permettre à Hopium de "procéder rapidement aux nombreux investissements nécessaires à son projet de développement, sans mettre en péril la santé financière de l’entreprise" indique la Région dans un communiqué. "C'est beaucoup d'argent, ce n'est pas fréquent qu'on accorde autant d'argent à une entreprise" explique le président de Région, Hervé Morin.

Selon la Région Normandie, "cette aide financière permettra ainsi à l’entreprise de poursuivre ses travaux de R&D et d’assumer la réorientation stratégique de son modèle commercial et économique dans l’attente de la validation de la concrétisation de ses nouvelles relations partenariales et des levées de fonds associée à ses nouveaux besoins. Elle permettra également localement la création de 28 emplois dans un secteur d’activité stratégique".

Une pile à combustible révolutionnaire

"Cette entreprise est en train de développer une pile à combustible absolument révolutionnaire" avance Hervé Morin et "d'éminents chercheurs et ingénieurs sont en train de trouver une solution qui correspond à un saut technologique considérable". 17 brevets sont actuellement déposés par Hopium. Le président de Région en est convaincu, l'hydrogène est la technologie du futur pour les déplacements "dans les quinze ans à venir". La Région Normandie a d'ailleurs prévu, quand ce sera possible, de rentrer au capital d'Hopium.