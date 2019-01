Deux minutes pour comprendre | Comment fonctionne l'ADIE, les micro-crédits et la création d'entreprise en Poitou ?

Par Rivière Isabelle, France Bleu Poitou

On prend deux minutes pour comprendre comment monter son entreprise quand on n'a pas de diplôme ni d'argent ce lundi, et pour cela, on s'appuie sur la campagne de sensibilisation à l'entrepreneuriat lancée par l'Adie de Nouvelle-Aquitaine jusqu'à vendredi.