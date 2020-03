Deux mois après l'incendie de Charmes, Specialized lance le chantier de ses nouveaux locaux à Valence

L'incendie de ses locaux de Charmes-sur-Rhône (Ardèche), il y a deux mois, n'a pas eu raison de l'entreprise Specialized, bien au contraire. Cette entreprise commercialise depuis la Drôme-Ardèche la marque de vélos haut de gamme Specialized - qui équipent des particuliers mais aussi Julian Alaphilippe par exemple - sur l'ensemble de la France et en Suisse et en Belgique.

Elle était installée à Charmes-sur-Rhône depuis 2007, jusqu'à l'incendie du 9 janvier 2010 qui a totalement détruit le bâtiment. Depuis, les 36 salariés de Specialized France sont hébergés dans des locaux à La Voulte-sur-Rhône. Et ce mercredi, l'entreprise a lancé les travaux de ses nouveaux locaux, sur le plateau de Lautagne à Valence. Car malgré l'incendie, elle continue son ascension.

Hervé Delarbre, le patron de Specialized France. © Radio France - Adèle Bossard

"Ça a été un drame mais on a rebondit très vite, résume le patron, Hervé Delarbre. Avec toute l'équipe, avec les amis, le réseau local et l'entreprise Reyes, qui nous accueille à La Voulte. En huit jours, on avait récupéré nos données et on reprenait du service. Mais les locaux qu'on occupe actuellement sont un peu plus humbles que ce qu'on avait, donc on languit de pouvoir disposer du confort et de l'espace dont on a besoin".

Ce nouveau bâtiment fera 2 400 mètres carrés, soit presque cinq fois plus que les locaux qui lui sont prêtés actuellement. Il hébergera des bureaux mais aussi des espaces de stockage. Le projet avait été lancé bien avant l'incendie, et le patron, lui-même ardéchois, tenait à rester dans le bassin valentinois. "Avec la fibre, on est en lien avec le monde entier quasiment tous les jours. On prend de moins en moins l'avion donc à mon sens, il n'y a plus intérêt à aller habiter près des grands centres urbains. Vivre à Valence, c'est quand même sympa aussi".

Quand elle s'est installée à La Voulte, en 2007, l'entreprise comptait quatre collaborateurs. Ils sont aujourd'hui 36 et Specialized prévoit de recruter une quinzaine de personnes une fois installé dans ses nouveaux locaux. Les travaux doivent durer un an, et se terminer en mars 2021. Le chantier est réalisé par le constructeur montilien Bicem.