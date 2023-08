Deux mois après les émeutes, Montargis panse ses plaies et veut rapidement rebondir

Cordonnerie, coiffeur, pharmacie, bar-tabac... Sur dix commerces qui ne pourront pas rouvrir en l'état, quatre ont été complètement détruits lors des émeutes à Montargis. Parmi eux, collé à la place centrale, la "Chocothèque" de Patrick Vriet. "En un instant, tout s'écroule. On voit qu'il n'y a plus rien... Moi, ça faisait douze ans que j'étais là. C'est une catastrophe", déplore t-il, au bord des larmes, devant le chantier qui a remplacé sa chocolaterie. Elle est partie en fumée, avec la pharmacie d'à côté. Le commerçant additionne les pertes et les difficultés à venir : 15 000 euros de coût pour l'emballage (la chocolaterie les prépare pour trois ans), les vitrines, qui étaient stockées au grenier et régulièrement changée.

ⓘ Publicité

Patrick Vriet, qui possède une seconde chocolaterie à Gien, a dû licencier une employée, ce qui lui a coûté plusieurs milliers d'euros d'indemnités à payer. "Il y a aussi le prêt covid, 960 euros à rembourser par mois, il m'en reste 30 000 à verser au total !" Sur ce dernier point Patrick Vriet attend un geste de l'Etat, et globalement le verdict des assureurs. C'est eux qui détermineront s'il se réinstalle à Montargis. Une chose est sûre : il n'était pas assuré pour les 160 000 euros du fonds de commerce. Il envisage de lancer une cagnotte en ligne, comme celle qui a été lancée par l'Union des commerçants.

Entre 5 et 10 millions d'euros de dégâts

La présidente de l'UC, Viviane Malet, possède quatre magasins de prêt-à-porter dans le centre, eux aussi dégradés, pillés au tout début des soldes, au pire moment non seulement pour les affaires mais aussi pour les démarches. "Avec les assurances, on sait que ça prend du temps. En pleine vacances, c'était difficile pour que tout s'enchaîne, donc on attend pour certains que les experts reviennent de congés, finissent leur travail pour que les assurances se mettent en place".

La ville estime qu'il y a entre 5 et 10 millions d'euros de dégâts. Mais pour le maire LR, Benoît Digeon, ces émeutes et ces incendies sont l'occasion d'accélérer le programme "Cœur de ville", déjà lancé pour revitaliser le centre de Montargis. "Ce quartier-là est actuellement en pleine ébullition, avec plein de projets. On va en profiter pour peut-être continuer à densifier un peu, mettre du logement supplémentaire, déjà pour amortir les coûts de construction (la ville a notamment perdu des revenus liés à la taxe foncière). Avec par exemple trois étages là où n'y en avait que deux, on va essayer de monter en gamme la qualité des logements en centre-ville".

Il faut surtout reconstruire les trois immeubles qui ont été complètement ravagés par les flammes. Et à très court terme, l'urgence est surtout d'effacer les cicatrices de Montargis : réparer la 40aine de vitrines aujourd'hui remplacées par des grand panneau de bois, ce qui va prendre encore un à deux mois selon la mairie.