Perpignan, France

Cela faisait partie des grosses nouveautés à Perpignan en 2018 : la gestion du stationnement par Indigo. Depuis le 1er janvier, cette société privée a repris la compétence à la municipalité en délégation de service public. La grogne était importante dès le départ à cause de bugs des horodateurs, de cartes d'abonnement hors-service pour les résidents ou de difficultés à comprendre le nouveau système. Deux mois après sa mise en service, si une partie des problèmes ont été résolus par Indigo, le nouveau système de stationnement fait toujours des mécontents. La mairie estime cependant avoir atteint son but.

25 euros d'amende pour cinq minutes de retard

C'est une scène récurrente dans le centre-ville de Perpignan : boulevard Clémenceau, un homme âgé ne comprend pas comment payer son stationnement : il est démuni face à l'horodateur. Erwann, un Perpignanais, l'aide à entrer sa plaque d'immatriculation dans la machine et insérer ses pièces pour obtenir un ticket. Il a lui-même fait les frais du nouveau système de stationnement et plus précisément du zèle des salariés d'Indigo : "L'autre jour, j'ai eu la mauvaise idée de dépasser de cinq minutes", raconte-t-il. Conséquence : une amende de 15 euros à payer dans les trois jours, sous peine de voir la facture grimper à 25 euros. "J'ai voulu aller régler l'amende auprès d'Indigo, c'était fermé à 17h30 et je n'ai donc pas pu le faire. Comme c'était sur un weekend et que j'étais absent, je n'ai pas pu payer dans les trois jours."

Les Perpignanais sont mécontents du nouveau système de stationnement. Copier

Les consommateurs ne sont pas les seuls à se plaindre. Denis est disquaire sur l'avenue Clémenceau et si on pousse plus la porte de sa boutique depuis deux mois, ce n'est pas forcément pour acheter. "Je suis aussi sollicité pour faire le monnayeur municipal parce que les gens veulent mettre encore des pièces dans la machine. J'ai à peu près dix personnes par jour qui me demandent de la monnaie."

Le ticket moyen en augmentation

Si la mairie reconnaît bien quelques dysfonctionnements, elle est plutôt satisfaite de la mise en service de la délégation de service public par Indigo. "On constate qu'on trouve des places pour se garer dans la ville. L'objectif qui était le nôtre, c'est-à-dire une meilleure rotation des véhicules dans le centre-ville, est effectif, réalisé et satisfaisant", assure Pierre Parrat, le premier adjoint au maire de Perpignan. Depuis le 1er janvier, le ticket moyen est en légère augmentation, à 1,42 euro, soit un peu moins d'une heure de stationnement.