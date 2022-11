Un mois avant le réveillon de Noël, où trouver les bons plans cadeaux en Indre-et-Loire ?

Plus que quatre week-ends avant Noël ! Dans ce contexte inflationniste, comment trouver des cadeaux de Noël sans trop se ruiner cette année ? La première astuce pour un Noël moins cher, c'est l'anticipation. D'après l'association 60 millions de consommateurs, il aurait même fallu commencer ses achats fin octobre pour éviter l'augmentation progressive des prix avant décembre. Il reste un mois avant Noël, voici quelques bons plans :

ⓘ Publicité

Vous pouvez acheter des jeux pour enfants de seconde main et pas cher, grâce aux bourses aux jouets organisées tous les week-ends. Par exemple, samedi 26 novembre à Cheillé et à Cangey, et le dimanche à Azay sur cher, à Rouziers de Touraine ou encore à l'école Georges Duhamel à Tours.

Vous êtes branchés jeux de société ? Sachez qu'il y en a d'occasion à la Kaverne à jeux à Perrusson, à côté de Loches, dans la galerie commerciale du Leclerc.

Il y a aussi bien-sûr des sites en ligne comme Leboncoin, Vinted ou même Ebay pour des achats de seconde main.

Le Black Friday va commencer

Le Black Friday commence demain, l'occasion de trouver des cadeaux à prix réduits. A Château-Renault, la Croix Rouge profite de cette occasion pour faire quelques ristournes : de 10h à 18h30, tous les articles seront à prix réduits. Et en plus vous faites une bonne action pour l'association.

Pour continuer dans l'économie circulaire : il y a la Ressourcerie à la Riche et la Caverne de tri'tout à Saint-Antoine-du-Rocher réparent et revendent des produits à des prix abordables.

Autre idée : le déstockage. Avec des magasins comme Noz à Chambray-lès-Tours ou Saint-Cyr-sur-Loire ou bien encore Action et Stokomani.

A noter aussi que le magasin WDK à Tauxigny avait l'habitude de faire un grand déstockage annuel de jouets. Avec parfois des réductions allant jusqu'à -50%, 120 000 jouets avaient été vendus en 2019. Mais cette année, il n'y a pas assez de produits et le déstockage ne pourra pas avoir lieu.