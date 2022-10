Deux mois avant Noël, le centre commercial d'Évron accueille un magasin King Jouet

Voici une nouvelle qui devrait faire plaisir aux enfants ! Mardi 4 octobre, un magasin King Jouet a ouvert ses portes dans le centre commercial Cœur de Shopping à Évron dans l'est du département. "On voulait répondre à notre clientèle qui sollicitait souvent une offre de jouets et qui était contrainte d'aller sur les grandes villes aux alentours d'Évron", explique le directeur du centre commercial Hubert Lechat.

Prêt pour les fêtes de fin d'année

Cette nouvelle boutique propose donc une offre importante de jouets et de jeux de société, plus de 3 000 références sur une surface de 500 m², gérée par une équipe de quatre personnes. "Ouvrir deux mois avant Noël ce n'est pas anodin, confie Hubert Lechat. C'est la grande période, c'est un moment important et toute l'équipe est fin prête." Et il l'assure, le secteur du jouet ne connaît pas la crise. "L'enseigne King Jouet a des offres promotionnelles qui permettent d'anticiper." Pas de problème d'approvisionnement non plus, comme les magasins de jouets ont connu l'année dernière après la crise sanitaire. "Comme on vient d'ouvrir, on est prioritaire donc, au vu de la quantité de jouets que nous avons dans les réserves dans le magasin, je suis serein sur les fêtes de fin d'année.", ajoute le directeur de Cœur de Shopping.

Apporter de la gaieté dans cette période difficile

Ce nouveau magasin permet aussi au centre commercial de grossier son offre. "Le King Jouet vient clôturer l'évolution du centre commercial. Notre objectif, c'était sur un même centre commercial d'apporter du plaisir, du loisir puisqu'il y a des belles enseignes, mais aussi des jeux, donc on se sent bien dans le magasin et on espère durant cette période qui est un petit peu plus compliquée, difficile, apporter cette gaieté. On en a bien besoin."