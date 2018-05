Chevilly-Larue, France

Depuis novembre dernier et la suppression d'un emploi sur quatre dans la distribution du courrier dans la région Ile-de-France, "au moins 17 communes" seraient concernées dans le Val-de-Marne par ces problèmes de distribution de courriers ou d'horaires d'ouvertures des bureaux de poste.

Des quartiers entiers ne sont pas desservis

Yvette, habitante de Chevilly-Larue peut en témoigner : "On est resté plus de 15 jours sans courrier et ça pose de gros problèmes, notamment pour ceux qui ont des factures à payer". Depuis novembre dernier, la direction de l’entreprise a supprimé des postes, des tournées, des centres de tri ont été fusionnés et au bout du compte "des quartiers entiers ne sont pas desservis parce que les facteurs, dans leur temps de travail, n'ont pas le temps de terminer leurs tournées" selon le collectif chevillais de défense et de développement des services publics.

Deux mois de retard au Clos Saint-Michel à Chevilly-Larue

Stéphanie Daumin, maire (PC) de Chevilly-Larue confirme : "certains secteurs entiers n'ont plus eu de courrier pendant plus d'un mois. Pour le quartier du Clos Saint-Michel, le retard était même d'un mois et demi, deux mois". Les retards de courriers ne sont les seuls conséquences des récentes restructurations à la Poste. Il y a également "des habitants qui reçoivent des courriers à la place d'autres personnes, des colis qui n'arrivent jamais ou encore des recommandés qui sont avisés mais pas distribués" précise Stéphanie Daumin.

"Une honte" pour les élus du Val-de-Marne

Cette situation est constatée dans "au moins 17 communes" du Val-de-Marne selon Christian Favier, président (PC) du département qui demande à ce qu'une délégation du Val-de-Marne soit à nouveau reçue au Ministère de l'Economie et que les suppressions de postes et de tournées en cours soient gelées. Régis Charbonnier, maire (PS) de Boissy-Saint-Léger représente les maires du Val-de-Marne et fait part de l'indignation des élus. "C'est juste une honte et un scandale pour nous. Nous sommes vraiment sérieusement indignés et ça dépasse les appartenances politiques". A Chevilly-Larue, une pétition a été lancée en février dernier , elle rassemble déjà plus de 2000 signatures.