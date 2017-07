Deux mois et demi après l'arrivée du tram, jackpot pour les commerçants de Kehl

Depuis la mise en service du tramway entre Strasbourg et Kehl fin avril, l'affluence se stabilise à un niveau élevé. Environ 10.000 voyageurs par jour... qui font le bonheur des commerçants allemands.

Comme à chaque jour férié en France, Kehl (Allemagne) a vécu l'affluence des grands jours en ce vendredi 14 juillet. Des milliers d'Alsaciens se sont déversés sur la petite ville allemande pour profiter des magasins ouverts et des bonnes affaires. Depuis la prolongation du tramway strasbourgeois jusqu'en gare de Kehl, le phénomène s'est accentué. "J'ai trois à quatre fois plus de monde qu'avant", acquiesce Nadia, à la caisse du bureau de tabac qui fait face à la station de tram.

De tout nouveaux acheteurs

À chaque arrivée du tramway, la foule qui en descend est impressionnante. Environ 10.000 personnes par jour empruntent la ligne jusqu'à Kehl, qui se hisse certains week-ends en troisième position des stations de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) les plus fréquentées.

Foule à la sortie du tram à Kehl, le 14 juillet 2017 © Radio France - Aude Raso

Dans la file d'attente du bureau de tabac, Brian nous confie qu'il vient acheter des cigarettes côté allemand pour la tout première fois : "C'est tellement plus facile maintenant. Et le tram revient moins cher que la voiture", explique-t-il. "C'est super", commente à son tour Christiane. Elle aussi dans la file d'attente, elle préfère désormais le tram à la voiture pour ses petites courses à Kehl.

"Tous les commerçants de Kehl sont contents et cela vient compenser la perte qu'on a eu pendant les mois de travaux, affirme Nadia, dans son bureau de tabac. Surtout que les Strasbourgeois ne viennent pas que pour les cigarettes. Ils profitent de tous les magasins et des articles à un prix intéressant." L'affluence est telle que de nombreux Strasbourgeois s'agacent de la "faible" fréquence des tramways vers Kehl. Mais tout changement de cadencement côté allemand engendre un coût... qui est assumé par les Allemands. Rien ne devrait changer avant mi-2019 et la fin des travaux de prolongation de la ligne jusqu'en mairie de Kehl.

Reportage dans un bureau de tabac de Kehl Copier