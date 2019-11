Deux nouvelles enseignes de réemploi, anti-gaspillage, ouvrent à Laval

Laval, France

Les magasins de réemploi, anti-gaspillage, se multiplient. Deux nouvelles enseignes ouvrent à Laval : un magasin de troc de vêtements, Witroc, ce mercredi 6 novembre, et une enseigne de vide-grenier début janvier, "Au Vide Grenier", pour vendre les vêtements ou objets dont vous ne vous servez plus.

Un nouveau concept à Laval

Une boutique Witroc ouvre donc ce mercredi 6 novembre 26 rue Souchu Servinière à Laval, dans la boutique de parfum Générique. C'est un magasin de troc de vêtements. Le principe : vous venez avec vos vêtements, l'enseigne vous les rachète, et vous pouvez racheter d'autres vêtements dans la boutique.

"Ce sont des vêtements d'occasion, qui sont en très bon état, pas de trous, pas tâchés, sans bouloche, et de saison. On fait une estimation, on vous le rachète en monnaie locale, c'est-à-dire la monnaie du magasin, en wishop, un wishop est égal à un euro, utilisable en boutique. Par exemple si vous voulez acheter un article à 20 euros, vous pouvez payer avec cette monnaie à hauteur de 50 %, donc 10 wishop et il reste à votre charge 10 euros", explique le patron Aurélien Riou. Un concept qui fonctionne selon lui, car "de plus en plus de personnes achètent des vêtements d'occasion, il y a des vêtements d'occasion qui sont en très bon état. Pourquoi les jeter quand on peut les réutiliser, à moindres coûts".

Le patron Aurélien Riou Copier

Et selon Aurélien Riou, ce magasin ne fera pas concurrence aux associations comme Emmaus, car dans une boutique Witroc, vous ne vendez pas vos vêtements contre des euros, mais contre des Wishop, la monnaie de la boutique, qui vous permet de racheter d'autres vêtements de la boutique.

Un vide-grenier permanent et abrité

Par ailleurs, un magasin "Au Vide Grenier" doit ouvrir début janvier à Laval, 164 avenue de Mayenne près d'Emmaüs. Le principe, vous louez un box de 1,40 mètre sur 1,70 mètre, 10 euros pour une semaine, 20 euros pour 15 jours, 30 euros le mois. Pour ce prix vous avez le droit d'exposer 50 articles, et le gérant du magasin vend pour vous votre marchandise. Bien sur il prend une commission : 35%, un tiers du prix lui revient.

"J'aime bien le domaine des brocantes et des vide-greniers, et on est dans une société où les gens en ont marre de la surconsommation, il faut donner une deuxième vie aux objets. Et puis il y a un aspect financier qui n'est pas négligeable, ça plus l'écologie, on revient en arrière sur le tout jeter, tout consommer. On a un réel impact sur notre planète à faire par rapport à ça. Il y a des gens qui aiment bien chiner, en Pays-de-la-Loire les vide-greniers ont la cote. On a tous des problèmes financiers, je pense que ça peut être aussi un intérêt", explique le futur patron, Romain Calmin.

Le gérant Romain Calmin. Copier

Reportage France Bleu Mayenne Copier

Le magasin lavallois proposera 195 box à la location sur 900 m² de surface. La réservation peut déjà se faire sur Internet, avant même l'ouverture, ou en magasin. Le premier magasin de ce type a ouvert à Fougères, il y a en a désormais une vingtaine, un autre doit ouvrir à Nantes. Romain calmin compte embaucher un salarié.