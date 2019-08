Deux nouvelles grues pour développer l'économie du Port de Bayonne

Bayonne, France

Il s'agit de deux mastodontes de plus de 30 mètres de haut : 400 tonnes pour la plus petite, qui sera installée sur le quai de Blancpignon, 600 tonnes pour la seconde, qui elle, prendra place sur le quai de Tarnos.

Ces deux grues électriques, commandées en 2017 au leader mondial Liebherr pour un montant de 9 millions d'euros hors taxes, devraient - si la météo est clémente - arriver ce mercredi au Port de Bayonne pour une mise en service au mois de septembre.

Plus modernes, plus puissantes...

Entre les quais de Blancpignon, St Bernard et Tarnos, on compte actuellement cinq grues publiques dans le port de Bayonne. Mais certaines, qui ont 30 ans de service à leur actif, sont vieillissantes. La CCI, gestionnaire du port, a donc décidé d'investir dans deux nouvelles machines électriques qui auront une capacité de levage plus importante. "Aujourd'hui, nous sommes limité à 40 tonnes à Tarnos" explique Cédric Lefetz, responsable du Port, "avec la machine que l'on fait venir, on pourra monter jusqu'à 124 tonnes".

"Avec les nouvelles machines, on triple les capacités" — Cédric Lefetz, responsable du Port de Bayonne Copier

... pour augmenter l'activité du Port

Avec 56 établissements implantés, le Port de Bayonne est le troisième port régional. Il compte 3 500 emplois directs et indirects et engendre 530 millions d'euros par an d'impact économique sur le territoire. Avec l'arrivée de ces deux nouvelles grues, la CCI Bayonne Pays Basque, gestionnaire du port, espère augmenter son potentiel et dépasser les trois millions de tonnes de trafic de marchandises par an. "On a plusieurs pistes" assure Cédric Lefetz, "le laminoirs des Landes en est une, mais aussi les colis lourds ou encore le vrac".

"Laminoirs des Landes garantie 500 000 tonnes de marchandises supplémentaires d'ici 3 ou 4 ans" — Cédric Lefetz, responsable du Port de Bayonne Copier