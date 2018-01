Les ONG Peuples Solidaires et Sherpa ont annoncé ce jeudi qu'elles allaient déposer une plainte pour "pratiques commerciales trompeuses" contre Samsung et sa filiale française. Ils accusent le fabricant de ne pas respecter ses engagements sur les conditions de travail dans ses usines en Chine.

Deux associations ont annoncé ce jeudi qu'elles allaient déposer une plainte à Paris, pour "pratiques commerciales trompeuses", contre le fabricant de téléphones portables coréen Samsung. Les associations Peuples solidaires et Sherpa dénoncent en effet des "violations des droits humains" dans les usines du fabricant basées en Chine.

Les deux ONG, qui portent plainte à la fois contre la direction mondiale de l'entreprise et contre sa filiale Samsung Electronics France (SEF), se basent sur "de nouveaux rapports d'enquêtes très documentés de l'ONG China Labor Watch qui s'est infiltrée dans les usines". Selon ces rapports, Samsung ne respecte pas ses engagements éthiques.

Travail des enfants et matériaux dangereux

Le fabricant se vante en effet de vouloir "devenir l'une des entreprises les plus éthiques du monde", or Sherpa et Peuples solidaires accusent l'entreprise de faire travailler des enfants dans ses usines et d’entretenir des conditions de travail indignes. Ils pointent aussi du doigt "l'utilisation de benzène et de méthanol dans les usines".

"Nous demandons à la justice de sanctionner cet écart inacceptable entre ces engagements éthiques et la réalité dans les usines telle que décrite par les ONG de terrain"

En 2014, ces deux associations avaient déjà porté plainte contre la filiale française de l'entreprise. Mais celle-ci avait été classée sans suite. Les ONG plaident aussi pour que "les négociations onusiennes aboutissent à un traité contraignant les multinationales au respect des droits humains sur toute leur chaîne de production".