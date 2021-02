Deux passionnés de vin produisent du gin à Tonnerre

Benjamin Lemaire et Arnaud Valour se sont formés à la technique de la distillerie aux Pays Bas. C'est de là bas que le gin est originaire. C'est également de Hollande qu'ils ont ramené les deux alambics qui leur servent à fabriquer un alcool haut de gamme.

Et selon Arnaud Valour les premiers clients apprécient leur gin tonnerrois fabriqué de façon artisanale. " Que ce soit un gin, plus sur le côté agrumes, ou sur le côté thé au jasmin. Ou encore sur Winter qui est une édition spéciale avec de la cannelle et du gingembre, on arrive à au moins évoquer, une pointe d'émotion. "

Une partie de la production de gin Valour-Lemaire © Radio France - Damien Robine

Il faut dire que les deux associés ont tablé sur la qualité . Ils ne produisent qu'en quantité limité . Et tout est fait de A à Z dans la distillerie de Tonnerre pour pouvoir répondre à toutes les questions des clients. "J'ai besoin de pouvoir expliquer que j'étais derrière l'alambic, que Benjamin était à l'embouteillage, ou il a posé cette étiquette à la main. On prend du temps pour faire ces bouteilles. On va prendre le temps de répondre aux clients."

Une production de gin en quantité limité réalisée à deux de A à Z . Une volonté pour se démarquer explique Arnaud Valour Copier

Du gin mais aussi de la vodka, du rhum et plus tard du whisky

Et en plus des nombreuses recettes de gin , la distillerie produit de la vodka et du rhum. Et elle va continuer à se diversifier explique Benjamin Lemaire. "On va faire des liqueurs aussi; donc des alcools un peu moins forts, avec un peu plus de sucre. On fait tous les essais en ce moment pour faire du whisky. Mais le whisky, il faut 3 ans d'élevage pour sortir la première bouteille. Donc il faudra un peu de patience à nos clients. Mais une chose est sure, on ne veut pas être dans une sorte de routine. On doit essayer de penser tout au long de l'année à toutes les recettes qu'on peut sortir. "

Fabriquer du gin, c'est un peu comme faire de la cuisine explique Benjamin Lemaire Copier

Cette production est en vente à la boutique d'Arnaud Valour à Chablis et à partir du mois de mars sur le site internet Valour+Lemaire Distillery.

La distillerie qui est située à Hôtel des Entreprises du Tonnerrois, Module 5, ZI des, Terres de Soulangy, est ouverte au public les premiers samedis du mois . Un atelier intitulé venez distiller votre bouteille de gin est également mis en place sur une demi journée.