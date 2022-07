Des ramassages de poubelles annulés à Toulouse faute d'éboueurs suffisants

Près d'un tiers des Toulousains ne verra pas sa poubelle ramassée ces deux prochains week-ends. Deux journées de collecte sont annulées les samedis 23 et 30 juillet, faute de conducteurs suffisants chez les éboueurs. Le syndicat FA-FPT (Fédération autonome - Fonction publique territoriale) dénonce un changement d'organisation qui a conduit à cette situation. D'autres ramassages les samedis pourraient également être annulés au mois d'août. Un nouveau sujet de tensions entre les syndicats d'éboueurs et la métropole de Toulouse, après les divers mouvements de grève l'hiver passé.

Un tiers du territoire toulousain concerné

Tous les quartiers où la collecte est prévue le samedi sont concernés. Les quartiers Saint-Cyprien, Patte d'Oie, Jolimont, la Roseraie, le Mirail, Casselardit, ou encore les Amidonniers et Compans-Caffarelli. Des quartiers où une seconde collecte dans la semaine est prévue et maintenue. Il n'y aura pas d'incidence majeure selon l'élu en charge du dossier à la métropole, Vincent Terrail-Novès, puisqu'un ramassage est prévu au plus tard "deux ou trois jours après cette collecte annulée".

Le détail des secteurs concernés est visible sur une carte, en ligne sur le site de la mairie de Toulouse. Elle est accessible au lien suivant, pour connaître les jours de collecte dans votre quartier.

Une réorganisation mise en cause

Benoit Fontanilles, secrétaire général du syndicat FA-FPT à la mairie et à la métropole de Toulouse, souligne les défauts d'une réorganisation décidée en début d'année : "Avant les éboueurs travaillaient sur six jours, pour les deux dépôts toulousains. Et ils passaient deux fois par semaine, une fois tous les trois jours, sur le même secteur. Au début de l'année, nos ingénieurs ont décidé (...) sous ordre des politiques, de tout remanipuler. Les éboueurs ne travaillant plus que du lundi au vendredi - officiellement - c'est-à-dire 5 jours. Le 6e jour se fait au volontariat." Ce fameux 6e jour, c'est le samedi. Avec l'arrivée de l'été, et des vacances, les volontaires ne sont plus assez nombreux. Et les contractuels embauchés l'été n'ont pas le droit de conduire les camions. D'où ce manque de personnel, qui entraîne l'annulation provisoire des collectes de déchets ces deux prochains samedis.