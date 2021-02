Deux restaurants Flunch sur trois menacés de fermeture dans l'agglomération dijonnaise

On en sait un peu plus ce mercredi sur l'avenir réservé aux trois restaurants Flunch de l'agglomération dijonnaise. L'enseigne veut se séparer de 57 sites à travers toute la France. Ceux de Dijon centre et de Marsannay-la-Côte sont concernés.

La direction de la chaîne de restauration Flunch, qui vient d'obtenir l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, a dévoilé ce mardi 2 février une liste de 57 sites amenés à être cédés, menaçant directement 1.244 emplois. Parmi les 57 sites, deux sont concernés dans l'agglomération dijonnaise.

Quels sites en Côte-d'Or ?

Selon la CGT commerce de Côte-d'Or, il s'agit du restaurant Flunch situé au 24 boulevard de Brosses à Dijon, et celui de Marsannay-la-Côte. On ne parle pas encore de fermeture directe mais de passer ces sites en franchise. Pour le syndicat, cela ne fait pas grosse différence lorsqu'on sait les difficultés que traverse en ce moment la restauration à cause de la crise sanitaire. Difficile de trouver un repreneur dans ces conditions. En revanche, le site de Quetigny n'est pas concerné et va continuer son activité.

Le site de Flunch boulevard de Brosses à Dijon concerné par le plan de sauvegarde de l'enseigne - Google Maps

Plus de 1 200 salariés concernés

Dans un communiqué, l'intersyndicale explique qu'une grande émotion est ressentie par les 1.244 salariés. 44 postes vont être supprimés au siège de Flunch, "Cette situation génère _de la colère de la part de ces salariés_". "Nous sommes en attente des éléments, notamment les critères objectifs, qui ont conduit la direction à choisir ces établissements, ainsi que le détail précis de l'organigramme dans le cadre de la restructuration", écrit l'intersyndicale.

Ces même sources syndicales expliquent que la direction a indiqué qu'elle avait déjà des pistes de reprise avec certains des 66 franchisés qui ne sont pas concernés par le projet. De même source, on indique que tous les sites identifiés comme étant en grandes difficultés avant le début de la crise sanitaire et visés par un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévu de longue date, c'est-à-dire une quinzaine de restaurants, se retrouvent dans cette liste.

L'enseigne aux 5.000 salariés a été durement éprouvée par la crise sanitaire. La direction indique que l'entreprise était entrée "dans le processus de cession, qui va durer six à huit mois".