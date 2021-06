Deux restaurateurs en grève de la faim à Montpellier après la fermeture de leur établissement

La réouverture aura été de courte durée à l'Avva Garden. Une semaine après la reprise tant attendue du 9 juin, la police des débits de boisson frappe à leur porte et leur impose de baisser à nouveau le rideau.

Cette décision fait suite à une inspection, au début de l'année, qui a débouché sur un "avis défavorable" de la Sous-commission départementale de sécurité. Il leur est notamment reproché de dépasser le cadre d'un restaurant en étant une boîte de nuit déguisée.

Un constat que réfute catégoriquement Oliver Solans, l'un des patrons :

"On n'a pas de piste de dance, on n'a rien d'aménagé pour être une boîte de nuit. Oui on a une chanteuse ou un DJ pour accompagner le repas, mais à aucun moment on ne dépasse l'heure autorisée d'une heure du matin."