Deux ronds-points interdits aux gilets jaunes ce samedi dans le Calvados

Le préfet du Calvados vient de prendre un nouvel arrêté interdisant toutes manifestations dans le centre-ville de Caen ce samedi 11 mai. L'Etat interdit également aux gilets-jaunes de manifester sur deux ronds-points à Ifs et Colombelles.

Caen, France

Les gilets jaunes ne pourront pas manifester pour le sixième samedi consécutif dans l'hyper-centre-ville de Caen. Le préfet du Calvados en concertation avec le maire de la ville, a décidé d'interdire toutes manifestations comme c'est le cas depuis le 6 avril dernier. Nouveauté pour ce week-end : l'interdiction de manifester sur deux ronds-points de l'agglomération caennaise, lieux symboliques de la mobilisation des gilets jaunes. En accord avec les maires des deux communes concernées, le préfet interdit les manifestations au rond-point "bleu" à Ifs et au rond-point Lazzaro à Colombelles ce samedi 11 mai.

Le centre-ville de Caen toujours interdit

Dans un communiqué, l'Etat rappelle que toute infraction au présent arrêté est passible de sanction pénale : s’agissant des organisateurs, de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 431-9 du code pénal) et s’agissant des participants, d'une contravention de quatrième classe dont le montant forfaitaire de 135 euros peut être minoré ou majoré jusqu’à 750 euros (article R. 644-4 du code pénal).