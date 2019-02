Deux-Sèvres : Aquitabio, un nouveau-né dans la filière bio

Un nouveau venu dans la filière bio dans les Deux-Sèvres : Aquitabio, une nouvelle coopérative, devrait réunir plus de 10.000 adhérents et commercialiser, stocker, transformer des tonnes de céréales, oléagineux, et autres protéagineux issu de l'agriculture biologique.

Niort, France

La filière bio continue de se renforcer et de se structurer dans les Deux-Sèvres. Dernière preuve en date : la création de Aquitabio, une société par actions simplifiées, dont l'objet est de "commercialiser, stocker, transformer et livrer toutes productions végétales issues de l'agriculture biologique", en l'occurrence des céréales, oléagineux, et autres protéagineux produits par les associés ou membres de la toute nouvelle coopérative.

Au delà des trois acteurs d'origine (Sèvre et Belle, Cap Faye sur Ardin et Océalia), la nouvelle structure regroupera plus de 10 coopératives locales bio. Soit au total près de 10.500 adhérents. Une union pour agir de façon plus cohérente et pour structurer le développement régional de l'agriculture biologique dans les territoires d'implantation. Un silo spécifique Aquitabio sera installé dans la région de Niort.