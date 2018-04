Deux-Sèvres : colère après l'annonce du groupe Intermarché d'installer sa nouvelle base logistique en Charente

Par Marie-Coralie Fournier, France Bleu Poitou

Les élus des Deux-Sèvres font part de leur déception et de leur colère, après l'annonce du groupe Intermarché. La nouvelle base logistique doit ouvrir en Charente, et non pas dans le Poitou. Le site actuel de Gournay emploie 330 salariés.