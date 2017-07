Deux-Sèvres : des jeunes profitent des vacances pour créer leur entreprise

A Niort et Parthenay, une vingtaine de jeunes ont créé leurs coopératives jeunesse de services (CJS). Un concept né au Québec et qui se développe en France. Pendant les vacances, ces Deux-Sévriens âgés de 16 à 18 ans découvrent l'entrepreneuriat et la coopération.

A Niort, la salle vide d'une école maternelle sert de bureaux aux onze jeunes engagés dans le projet. Emma 17 ans, bientôt en terminale économique et sociale, participe pour la 2e année à cette coopérative jeunesse de services, enthousiaste : "au lieu de passer mon été chez moi à rien faire autant faire quelque chose et apprendre un peu les ficelles de l'entreprise".

Car Emma et ses jeunes collègues doivent tout gérer de A à Z. Il y a trois comités : marketing, ressources humaines et finances. Et comme dans une vraie entreprise il faut "apprendre à faire des devis, des factures, la communication, les plannings", liste la jeune fille.

A votre service !

Tout l'été, ces jeunes motivés proposent leurs services aux particuliers pour faire du bricolage, du jardinage, de la peinture, du nettoyage de volets, des vitres, de la garde d'animaux, d'enfants. Un projet soutenu notamment par la CAN, l'agglomération niortaise qui fait travailler ces jeunes à la déchetterie du Vallon d'Arty. Ils récupèrent des objets, les nettoient, les retapent, pour les revendre aux étudiants qui arriveront à la fin de l'été à Niort.

Les CJS offrent la possibilité se forger une expérience explique Lucile Met l'animatrice qui les encadre : "ça leur permet d'aller voir l'été prochain un patron et de lui dire "regardez je sais être autonome j'ai réussi à décrocher des contrats par moi-même, vous pouvez me prendre je sais faire plein de choses".

Apprendre tout en se faisant un peu d'argent, à la fin du mois d’août, ces onze jeunes auront une fiche de paie en fonction des travaux réalisés cet été avec, comme pour les adultes, déduction des cotisations sociales.

Contacts des CJS en Deux-Sèvres