Deux-Sèvres : grève et rassemblements contre la fermeture de centres des Finances Publiques

Niort, France

"Même plus l'impôt sur les os!" C'est la rentrée sociale ce lundi dans les Deux-Sèvres avec un appel national à "la mobilisation générale" dans les centres des Finances Publiques. Une intersyndicale CGT, Force Ouvrière, Solidaires, CFDT et CFTC a déposé un préavis de grève pour dénoncer un projet de restructuration jugé "destructeur". Des rassemblements sont prévus devant les centres des impôts de Coulonges et Melle.

"Aujourd'hui, il y a six centres des impôts pour les particuliers dans les Deux-Sèvres, et demain, à l'horizon 2022, il est prévu qu'il n'y en ait plus que deux à Bressuire et à Niort. Cela signifie que les centres de Parthenay, Thouars, Melle et Saint-Maixent seront supprimés !" - Thierry Fouillet de la CGT Finances Publiques 79

Cette restructuration touche aussi le service des professionnels. Des trois centres des impôt pour les entreprises, il n'en resterait plus qu'un en 2022, celui de Parthenay.

"Demain le maillage territorial tel que le connaît le contribuable ne sera plus du tout le même"

"Nous appelons à la grève, à la fois pour la défense des usagers, et pour la défense des collègues concernés par ces restructurations", explique Thierry Fouillet, délégué CGT des Finances Publiques dans les Deux-Sèvres; D'après le syndicat, ce projet porté par le gouvernement "participe de la déshumanisation des services publics que chacun rencontre. Il y a une partie de la population et pas forcément les personnes âgées qui ont des difficultés avec la dématérialisation."

"C'est pour lutter contre cette désertification du monde rural et cette fracture numérique que nous sommes en action ce lundi."

Deux rassemblements sont organisés ce lundi, devant le centre des Finances Publics de Melle de 9h00 à 12h00 et devant la trésorerie de Coulonges entre 11h00 et 14h00.