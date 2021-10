Deux-Sèvres : la baguette pourrait augmenter de cinq à dix centimes chez votre boulanger

La hausse des matières premières et celle des prix de l'énergie vont sans doute pousser un certain nombre de boulangers des Deux-Sèvres à augmenter le prix du pain. Il faut s'attendre à une hausse de cinq à dix centimes de la baguette.

Acheter votre baguette pourrait bientôt vous coûter un peu plus cher. "Il faut s'attendre entre cinq et dix centimes de plus", précise Emmanuel Gripon président de la Fédération des boulangers de Nouvelle-Aquitaine, également à la tête de celle des Deux-Sèvres. Une hausse du prix du pain qui s'explique par "la hausse des matières premières, entre 7 et 10% pour la farine par exemple, et la hausse du prix de l'énergie. On est obligés de répercuter ces charges pour pérenniser nos entreprises".

Après le pain, sans doute les viennoiseries et pâtisseries

A "La carte", boulangerie de Châtillon-sur-Thouet près de Parthenay, l'augmentation des prix devrait intervenir début novembre. La tradition passera d'1€ à 1,05€. "On n'a pas le choix. Ce sera dans un premier temps le pain et dans un deuxième temps la pâtisserie et la viennoiserie. Toutes les matières premières prennent un petit peu. Il y a le beurre, les œufs, les emballages aussi qui augmentent", explique Laurent Defaye, le boulanger.

Les matières premières représentent 19% du prix d'une baguette © Radio France - Noémie Guillotin

Une hausse annoncée qui fait réagir les clients deux-sévriens. "C'est un produit de base. Ça impacte le budget au quotidien, surtout quand des familles achètent deux-trois baguettes. Le pouvoir d'achat lui n'augmente pas", regrette Peggy. "Je trouve quand même que ça reste correct par rapport au coût de l'essence. La baguette si c'est trop cher on en n'achète pas. L'essence, tout le monde en a besoin pour aller travailler", estime Sophie.

D'après la Fédération des boulangers des Deux-Sèvres cela faisait "minimum sept ans" que le prix de la baguette n'avait pas bougé.