Deux-Sèvres : la galerie du Leclerc de Niort Mendès-France autorisée à rouvrir

A peine fermée, déjà rouverte. La galerie du Leclerc de Niort Mendès France est autorisée à accueillir à nouveau du public. Annonce de la préfecture des Deux-Sèvres ce vendredi 5 février. La galerie de Géant à Chauray elle reste fermée.

"L'autorisation de réouverture a été donnée par le préfet. Les responsables de la galerie maîtrise le timing. J'imagine qu'ils ont quelques opérations de préparation. Donc je pense au plus tôt cet après-midi [vendredi], au plus tard demain [samedi]", indique Jean-Luc Tarrega, le directeur de cabinet du préfet des Deux-Sèvres. Ce sera à partir de ce vendredi après-midi indique-t-on du côté du magasin. Les boutiques avaient baissé le rideau ce mardi 2 février.

Une extension pas encore ouverte

De nouvelles études sur les fameux 20.000 m² ont été menées. "Nous avons eu un dialogue avec les responsables sur la base des documents factuels d'urbanisme. Une partie des travaux d'extension n'ont pas encore été réalisés et ne sont pas ouverts au public", précise Jean-Luc Tarrega. Ces surfaces ont donc été enlevées du calcul et on arrive à environ 19.500 m². Géant lui est au-dessus des 20.000 m² avec 21.500 m² de surface commerciale utile.

Réouverture sous réserve de l'application d'un protocole sanitaire strict. "Les responsables de la galerie commerciale se sont engagés à renforcer les dispositions sanitaires, notamment en mettant un sens de circulation. On continue de poursuivre l'objectif de limiter les flux et les brassages", indique le directeur de cabinet.

Et Jean-Luc Tarrega d'ajouter : "Le préfet n'avait pas d'obligation d'autoriser cette réouverture. Il dispose de la faculté de prendre des mesures plus contraignantes. A 19.500 m², le préfet aurait pu décider de maintenir la galerie fermée. C'est aujourd'hui le symbole de l'adaptation locale et du pouvoir d'appréciation qui est laissé au préfet qui donne ces effets".