Deux-Sèvres : le chiffre d'affaires du secteur touristiques pourraient baisser de 35 à 45%

Le bilan touristique de cette année 2020 ne sera pas catastrophique dans les Deux-Sèvres, c'est une certitude, même si ce vendredi 11 septembre 2020, les chiffres détaillés ne sont pas encore connus. Le Marais Poitevin, la Gâtine, le Bressuirais ont attiré de nombreux visiteurs depuis le mois de mai, souligne Coralie Dénoues, conseillère départementale en charge du tourisme.

Les campings à la peine

"Si on prend la période post-confinement, on peut estimer que les acteurs ont perdu entre 35 et 45% de leur chiffre d'affaires", détaille Coralie Dénoues. Mais il y a des différences nettes entre les types d’établissements hôteliers. Peu de monde dans les hôtels niortais accueillant en général des séminaires ou du tourisme d'affaire. Mais dans le Marais poitevin et en Gâtine, les taux de remplissage ont été bons. "L'hôtellerie de plein a été un peu moins favorisée, explique-t-elle. Mais les gîtes ont très bien fonctionné."

Le succès de la campagne de publicité du printemps

De la publicité à la télévision, dans les journaux, dans les transports... Au printemps, les Deux-Sèvres se sont affichés un peu partout. "Ça été vraiment un plus, affirme Coralie Dénoues. Les Deux-sévriens ont été nombreux aussi à découvrir ou re-découvrir de belles choses près de chez eux".