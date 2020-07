Deux-Sèvres : le secteur de l'aide à domicile a besoin de personnel dès cet été

C'est un secteur qui peine à recruter : l'aide à domicile. Et la crise sanitaire n'a pas simplifié pas les choses. Mais les besoins sont là et les structures cherchent du personnel dès cet été.

Des centaines de postes sont à pourvoir dans l'aide à domicile dans les Deux-Sèvres, pour certains dès cet été, plus de 500 estiment les professionnels. Ce secteur a des besoins de recrutement récurrents et la crise sanitaire ne facilite pas les choses. Pas de forum emploi, ni de rallye des métiers par exemple. "Il y a tout un système qui fournit les structures et qui n'est pas encore aujourd'hui complètement opérationnel", fait remarquer David Hamelin, directeur de l'association Le Centre.

Nous sommes obligés de mettre en attente des besoins des usagers

L'Acsad, l'association de coordination du soin et de l'aide à domicile, cherche trois personnes sur Parthenay pour des contrats à 90% et ne trouve pas. "Ce qui est embêtant, c'est que nous sommes obligés de mettre en attente des besoins des usagers", raconte Marie-Christine Rossard, la directrice.

Du temps partiel, une rémunération peu attractive, des métiers dévalorisés, voilà quelques uns des freins au recrutement. Les professionnels essaient donc de changer l'image du secteur. "Ce sont des métiers où l'ont peut évoluer", insiste Marie-Christine Rossard. Sur les conditions de travail aussi les choses bougent. "On est capable aujourd'hui de faire des plannings avec une continuité d'intervention dans la journée", précise la directrice de l'Acsad.

Lancement d'une plateforme commune

Des structures associatives, de collectivité ou privées ont décidé de se regrouper avec une plateforme. Elles sont pour l'instant douze dans le sud Deux-Sèvres. "L'objectif est de travailler de façon groupée pour valoriser les métiers, trouver des solutions pour le recrutement, en organisant des événements, en rendant visible les besoins de chaque structure", précise David Hamelin, directeur de l'association Le Centre. Une plateforme qui pourrait s'étendre, dans l'avenir, à tout le département.

Pour contacter la plateforme : 05.49.61.64.65