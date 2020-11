Deux-Sèvres : le succès des paniers de produits locaux de Porteurs de vivres

C'est dans un ancien local funéraire de Champdeniers-Sainte-Denis, commune entre Niort et Parthenay, que l'association Porteurs de vivres s'est installée, rue de Genève. Ce mercredi, un dizaine de bénévoles s'active pour finir de préparer les 54 paniers du jour, avec des produits locaux personnalisés selon les commandes.

Faire travailler les producteurs locaux et livrer ceux qui en ont besoin

L'association est née en plein pendant le premier confinement, en avril 2020. Pierre, un habitant de Champdeniers, est dans le projet depuis le départ. "Le constat c'est qu'ici on a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas forcément de voiture ou ne peuvent plus conduire donc on est partis sur cette idée qu'il fallait faire travailler les producteurs locaux et livrer ceux qui en avaient besoin". L'association livre dans plusieurs communes du secteurs comme Pamplie, Germond-Rouvre ou encore Xaintray.

L'association Porteurs de vivres est installée dans un ancien local funéraire de Champdeniers-Saint-Denis © Radio France - Noémie Guillotin

L'association compte 120 adhérents qui peuvent aussi récupérer leur commande directement au local. Et avec le deuxième confinement, les demandes sont en hausse. Laure, une habitante de Champdeniers-Saint-Denis vient pour la deuxième fois. "Avec tout ce que j'ai pris la semaine dernière on s'est juste régalés. Tout vient du coin, ce ne sont que des bons produits. Et les tarifs j'ai comparé, pour du bio c'est vraiment très attractif".

Un réseau de plus de 25 producteurs

Du bio "quasiment à 95%", précise Guillaume Dumoulin, à l'initiative du projet. L'association Porteurs de vivres travaille avec plus de 25 producteurs "dans un rayon de 50 kilomètres. Certains produits viennent de plus loin comme l'huile mais on essaie de faire ça de manière raisonnée. Les producteurs définissent leurs prix et nous on applique une petite marge, la marge de fonctionnement ce qui permet de maintenir des prix relativement bas".

Chaque adhérent peut mettre la main à la patte, cela permet de créer du lien. "C'est un projet qui socialement apporte beaucoup et qui presque soigne parce que passer une après-midi ici à faire des paniers ça fait sortir un peu des idées noires", assure Guillaume Dumoulin. Une association pleine de projets. Le prochain, créer des points relais dans des communes un peu plus éloignées.

Toutes les informations sur Porteurs de vivres à retrouver ici.